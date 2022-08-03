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Сегодня, 18:57

Бутырская уверена, что в следующем году российские фигуристы выступят на чемпионате мира в полном составе

Руслан Минаев
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Чемпионка мира в женском одиночном фигурном катании Мария Бутырская отреагировала на потерю полной квоты российских фигуристов на чемпионате мира.

«Это неправильно и несправделиво, страдают от этого наши спортсмены. Я понимаю, что зарубежным фигуристам не важно, как выигрывать чемпионат мира, но как по мне, все привыкли бороться с сильнейшими. А с нашими девчонками — практически невозможно.

Если получится так, что на чемпионат мира мы поедем по одной квоте, то я уверена, что на следующий год мы вернем все квоты. Бог с ним с одним чемпионатом мира. Главное — чтобы мы выступили на Олимпиаде», — цитирует Бутырскую «Газета.ru».

При этом российская сборная сохранила по три квоты в мужском, женском, парном катании и танцах на льду на чемпионат Европы. Они могут быть использованы в том случае, если с российских спортсменов снимут отстранение.

В сезоне-2022/23 чемпионат Европы пройдет в Эспоо (Финляндия) с 23 по 29 января 2023 года, а чемпионат мира — в Сайтаме (Япония) с 20 по 26 марта 2023 года.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2022/08/03/18256934.shtml
Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Мария Бутырская
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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