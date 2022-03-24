Плющенко высказался об уровне чемпионата мира в Монпелье без российских фигуристов

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался по поводу чемпионата мира в Монпелье, на который не допустили российских спортсменов.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще, мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота.

Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, все разрешится и в скором времени мы снова будем выступать", — цитирует Плющенко «Чемпионат».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.