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«Это игра в одни ворота». Плющенко — о чемпионате мира в Монпелье без российских фигуристов

Плющенко высказался об уровне чемпионата мира в Монпелье без российских фигуристов
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко высказался по поводу чемпионата мира в Монпелье, на который не допустили российских спортсменов.

«Не смотрю за чемпионатом мира. Не знаю результатов, если честно. Вообще, мир не может без России. Поэтому отсутствие наших фигуристов несправедливо. Это игра в одни ворота.

Будем пока ждать развития событий. Надеюсь, все разрешится и в скором времени мы снова будем выступать", — цитирует Плющенко «Чемпионат».

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований.

Источник: https://www.championat.com/figureskating/news-4644963-plyuschenko-nazval-chempionat-mira-v-monpele-bez-rossijskih-figuristov-igroj-v-odni-vorota.html
Фигурное катание
Евгений Плющенко
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Чемпионат мира по фигурному катанию 2021: расписание и результаты соревнований, онлайн трансляции, новости и обзоры
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