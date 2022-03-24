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«Ущербный чемпионат, ущербное мнение». Роднина оценила слова канадской журналистки об отсутствии россиян на ЧМ

Роднина резко высказалась о словах канадской журналистки об отсутствии россиян на ЧМ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Ирина Роднина.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Депутат Госдумы РФ Ирина Роднина в разговоре с «СЭ» отреагировала на слова канадской журналистки Беверли Смит об отсутствии россиян на ЧМ-2022 по фигурному катанию.

«У них наступила минута славы. После Олимпиады чемпионат мира всегда самое скучное зрелище. Лидеры и чемпионы все снимаются, а все неудовлетворенные начинают потирать руки, что у них есть возможность добраться до пьедестала. Мы не будем их воспитывать. У нас самое большое количество медалей и побед. Я уже 40 с лишним лет как закончила выступать, а мой результат еще никто не побил. Таких примеров у нас очень много: и в танцах, и в одиночном, и в парном катании. Ущербный чемпионат, ущербное мнение», — сказала Роднина «СЭ».

Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских спортсменов от соревнований — об этом 1 марта сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу организации.

Чемпионат мира по фигурному катанию проходит с 21 по 27 марта 2022 года во французском городе Монпелье.

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