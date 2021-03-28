Трусова заявила, что сама приняла решение исполнить пять четверных на ЧМ

Бронзовый призер чемпионата мира в Стокгольме фигуристка Александра Трусова отметила, что самостоятельно приняла решение включить в произвольную программу пять четверных прыжков.

Трусова, которая шла после короткой программы чемпионата мира 12-й, заявила на произвольную пять прыжков в четыре оборота — флип, сальхов, лутц в каскаде с ойлером и тройным сальховом, лутц в каскаде с тройным тулупом и тулуп. Спортсменка справилась с тремя и стала третьей.

«Решение о пяти четверных прыжках принимала я сама, я так решила после последнего турнира, когда узнала, что еду на мир. Такой контент я готовила и на предыдущий чемпионат мира, который отменили, — цитирует ТАСС Трусову. — Я очень рада, что этот чемпионат провели, мы очень ждали его, конечно. Любые соревнования для меня — это очень важно, очень большой опыт, и я буду стараться улучшаться, исправлять свои ошибки».