Канадский эксперт чуть не заплакал после выступления Коляды на ЧМ

Канадский эксперт Эшер Хилл 28 марта в интервью СВС подвел итоги произвольной программы у мужчин на чемпионате мира по фигурному катанию.

«Произвольная программа Михаила Коляды под названием «Белый ворон» — это что-то невероятное. Он занял только пятое место на чемпионате мира. Знаю, что программа не была исполнена чисто, но для меня это лучшая программа сезона. Музыка невероятно красива, прекрасные хореографические движения, потрясающие технические элементы, такие как тот четверной тулуп с переходом на изображение расправляющей крылья птицы. Это выдающаяся работа Ильи Авербуха. Это было невероятно круто. Когда смотрел это выступление, то чуть не плакал», — заявил Хилл.

Михаил Коляда занял пятое место на чемпионате мира с результатом 272,04 балла. Победил американец Натан Чен — 320,88 балла.