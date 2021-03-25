Ирина Слуцкая: «Коляда сейчас в форме, он может выдать прекрасную произвольную программу»

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая поделилась с «СЭ» впечатлениями после мужской короткой программы на чемпионате мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме.

По итогам соревнований россиянин Михаил Коляда занял 4-е место, а Евгений Семененко расположился на 10-й строчке.

«Очень обидно, что Миша допустил небольшую ошибку. В любом случае, я очень рада за наших мальчиков, которые, наконец-то, вылезают наверх, показывают настоящее мужское, красивое и мощное катание. Сегодня мы это смогли увидеть. Не хотела бы думать о подиуме и медалях по итогам произвольной, нужно думать о катании. Я верю, что Мише по силам будет откатать свою программу на максимум, порадовать себя, болельщиков и тренеров. А остальное будет зависеть от прокатов остальных и происходящего на соревнованиях. Миша в форме, он сейчас может выдать прекрасный прокат», — сказала Слуцкая «СЭ».

Также Слуцкая поделилась впечатлениями от проката Евгения Семененко.

«Он сегодня исполнил технически сложную программу. Мы увидели и четверной сальхов, и четверной тулуп, и тройной аксель. Он сделал все, что мог. Для дебюта короткая программа была исполнена хорошо. Посмотрим на произвольную, с его набором элементов он может бороться с самыми сильными соперниками», — добавила Слуцкая.

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

(Сергей Федоров)