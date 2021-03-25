Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре в «СЭ» оценил выступление российских фигуристов с короткими программами на чемпионате мира-2021 в шведском Стокгольме.

«Хочется поздравить наших ребят. В целом, мальчишки подхватили знамя нашей команды, которая пока достаточно хорошо выступает в Швеции. Как сказал профессор Алексей Николаевич Мишин, небольшая неточность после исполнения каскада у Коляды отняла пару баллов у Михаила. Объективно, что конкуренция у мужчин невероятно серьезная. Результат, который показал и Михаил, и Евгений — очень достойный. Главное, чтобы после короткой программы Миша был в сильнейшей разминке — эта задача выполнена. Сейчас все будет зависеть от его произвольной программы», — сказал Авербух «СЭ».

Также Авербух поделился ожиданиями от предстоящей произвольной программы у мужчин.

«Объективно, Юдзуру Ханю и Нэтан Чен — фигуристы заоблачного уровня. Форма у них очень хорошая. Если они сами начнут много ошибаться, то у нас есть шансы. Опять же, Чен сегодня ошибся. Никто не катается безошибочно. Наша задача — откататься чисто и надеяться на ошибки соперников. По заявленному контенту, Миша уступает своим конкурентам», — сказал Авербух «СЭ».

25 марта россиянин Михаил Коляда набрал 93,52 балла и занял 4-ю строчку по итогам короткой программы. Еще один представитель России Евгений Семененко — 10-й (86,86).

Произвольная программа ЧМ-2021 среди мужчин пройдет 27 марта.

(Владимир Пушкарев)