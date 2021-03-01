Горшков: «Состав на ЧМ по фигурному катанию утвержден по рекомендации тренерского совета»
13:19
Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями тренерского совета организации.
Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.
«В соответствии с рекомендацией тренерского совета исполком федерации утвердил состав», — цитирует Горшкова ТАСС.
Окончательный список утвердили по результатам Кубка России, который завершился в Москве накануне.
Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.
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