Горшков: «Состав на ЧМ по фигурному катанию утвержден по рекомендации тренерского совета»

Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями тренерского совета организации.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«В соответствии с рекомендацией тренерского совета исполком федерации утвердил состав», — цитирует Горшкова ТАСС.

Окончательный список утвердили по результатам Кубка России, который завершился в Москве накануне.

Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.