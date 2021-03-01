ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат мира

Горшков: «Состав на ЧМ по фигурному катанию утвержден по рекомендации тренерского совета»

13:19
Александр Горшков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Горшков. Фото Дарья Исаева., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Президент ФФККР Александр Горшков сообщил, что исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) утвердил состав национальной команды на чемпионат мира в соответствии с рекомендациями тренерского совета организации.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию.

«В соответствии с рекомендацией тренерского совета исполком федерации утвердил состав», — цитирует Горшкова ТАСС.

Окончательный список утвердили по результатам Кубка России, который завершился в Москве накануне.

Чемпионат мира пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/10805347

Чемпионат мира по фигурному катанию

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир