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Авербух не удивлен составом сборной России на ЧМ по фигурному катанию

13:06
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Илья Авербух. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный мастер спорта Илья Авербух прокомментировал «СЭ» состав сборной России на чемпионат мира в Стокгольме. В женских соревнованиях будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском турнире выступят Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«Меня абсолютно ничего не удивило. Правильное решение. Состав команды, как и было заявлено, определен по спортивному принципу по результатам Кубка России», — сказал Авербух «СЭ»

Также Авербух пожелал успехов Алене Косторной, которая не смогла попасть в состав сборной.

«Косторная проиграла в очной борьбе Туктамышевой. У Алены очень сложный сезон. Желаю, чтобы она привела себя в порядок и готовилась к следующему сезону, который будет очень сложным. Для Алены ничего не потеряно, все в ее руках. Она очень талантливый человек и от ее работы будут зависеть ее выступления», — добавил Авербух.

Чемпионат мира пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. (Константин Колмаков)

Чемпионат мира по фигурному катанию

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