Валиева оценила свое выступление в финале Кубка России

Российская фигуристка Камила Валиева в своем Instagram прокомментировала свою победу в финале Кубка России, а также поздравила Майю Хромых со вторым местом на турнире. Обе спортсменки являются ученицами Этери Тутберидзе.

Валиева по сумме обошла Хромых чуть более чем на 2 балла.

В соцсети фигуристка опубликовала цитату Молтби Бэбкок: «В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя». После высказывания Валиева добавила, что выступать на турнире было волнительно, однако она верила в себя. За поддержку фигуристка поблагодарила Этери Тутберидзе и Алексея Ягудина.

«Хочу поздравить Майю с успешно исполненными двумя разными четверными прыжками. Ты большая умница! Решила, что хочешь получить, шла к своей цели и достигла желаемого. Следуй и дальше своим путем



Признательна своим болельщикам за поддержку и нереально красивый баннер. Наша семья и друзья его оценили. Ваша помощь и поддержка бесценны», — написала Валиева.

Ранее сегодня, 1 марта, стал известен состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию, который пройдет в Швеции с 22 по 28 марта.