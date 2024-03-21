Чемпионат мира: расписание и где смотреть трансляции 21 марта

Чемпионат мира по фигурному катанию 2024 продолжится в четверг, 21 марта, в спортивном комплексе «Белл-Центр» в Монреале, Канада. Во второй соревновательный день мужчины представят свои короткие программы, а спортивные пары выступят с произвольными.

Следить за прокатами фигуристов в прямом эфире можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Также чемпионат мира бесплатно покажут на официальном YouTube-канале ISU, но на территории России просмотр недоступен.

Расписание трансляций чемпионата мира по фигурному катанию 21 марта Мужчины, короткая программа -18.10

Пары, произвольная программа — 01.10

Время начала соревнований — московское.

Российские фигуристы не будут выступать на мировом первенстве. Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил спортсменов из России и Белоруссии от всех соревнований под своей эгидой.

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