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21 марта, 23:56

Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира-2024, Малинин — третий

Шома Уно выиграл короткую программу на чемпионате мира-2024
Ана Горшкова
Корреспондент
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Японец Шома Уно лидирует после короткой программы на чемпионате мира по фигурному катанию, который проходит в Монреале (Канада).

За свое выступление действующий чемпион турнира набрал 107,72 балла. Вторым идет еще один японский фигурист Юма Кагияма (106,35), третье место занимает представитель США Илья Малинин (105,97).

Произвольные программы у мужчин пройдут в ночь на воскресенье, 24 марта.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2024. Монреаль (Канада)

Короткая программа. Мужчины

1. Шома Уно (Япония) — 107,72 балла

2. Юма Кагияма (Япония) — 106,35

3. Илья Малинин (США) — 105,97

Фигурное катание
Илья Малинин
Шома Уно
Юма Кагияма
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