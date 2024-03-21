Бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате мира-2024
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира-2024. За свой прокат она получила 76,98 балла.
Второй стала американка Изабо Левито — 73,73. Замкнула тройку кореянка Хэ Ин Ли — 73,55.
Произольная программа у женщин пройдет в ночь на субботу.
Чемпионат мира-2024
Женщины, короткая программа
1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,98
2. Изабо Левито (США) — 73,73
3. Хэ Ин Ли (Корея) — 73,55
4. Каори Сакамото (Япония) — 73,29
5. Юй Йонг (Корея) — 67,37
...20. Анастасия Губанова (Грузия) — 58,66
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