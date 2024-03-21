Бельгийка Луна Хендрикс выиграла короткую программу на чемпионате мира-2024

Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс показала лучший результат в короткой программе на чемпионате мира-2024. За свой прокат она получила 76,98 балла.

Второй стала американка Изабо Левито — 73,73. Замкнула тройку кореянка Хэ Ин Ли — 73,55.

Произольная программа у женщин пройдет в ночь на субботу.

Чемпионат мира-2024

Женщины, короткая программа

1. Луна Хендрикс (Бельгия) — 76,98

2. Изабо Левито (США) — 73,73

3. Хэ Ин Ли (Корея) — 73,55

4. Каори Сакамото (Япония) — 73,29

5. Юй Йонг (Корея) — 67,37

...20. Анастасия Губанова (Грузия) — 58,66