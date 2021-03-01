Тарасова заявила, что поддержала на голосовании состав сборной на ЧМ
13:05
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции.
В женских соревнованиях будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском турнире примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко.
«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», — сказала Тарасова «СЭ».
Мировое первенство пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. (Сергей Федоров)
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