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Тарасова заявила, что поддержала на голосовании состав сборной на ЧМ

13:05
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Татьяна Тарасова. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила состав сборной России на чемпионат мира по фигурному катанию в Швеции.

В женских соревнованиях будут участвовать Александра Трусова, Анна Щербакова и Елизавета Туктамышева. В мужском турнире примут участие Михаил Коляда и Евгений Семененко.

«Я принимала участие в голосовании. Поддержала все те кандидатуры, которые и объявлены на чемпионат мира. Что касается перспектив Лизы Туктамышевой, то поживем — увидим. Я люблю соревнования, а не результат», — сказала Тарасова «СЭ».

Мировое первенство пройдет в шведском Стокгольме с 22 по 28 марта. (Сергей Федоров)

Чемпионат мира по фигурному катанию

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