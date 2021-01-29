ISU подтвердил, что чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в запланированные сроки

Международный союз конькобежцев (ISU) подтвердил, что чемпионат мира по фигурному катанию-2021 состоится в запланированные сроки.

В заявлении на официальном сайте организации сообщается, что турнир пройдет в Стокгольме (Швеция) с 22 по 28 марта 2021 года, как и было запланировано ранее. ISU рассмотрит статус мирового первенства, которое в данный момент является отборочным соревнованием на Олимпиаду в Пекине-2022. Решение о том, сохранит ли турнир данный статус, будет принято не позднее 1 марта.

Действующей чемпионкой мира в одиночном женском катании является россиянка Алина Загитова. Действующим чемпионом мира у мужчин является американец Натан Чен.

Чемпионат мира по фигурному катанию-2020 должен был состояться в марте 2020 года, но турнир отменили из-за пандемии коронавируса.