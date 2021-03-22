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Авербух — о показе футбола вместо фигурного катания: «Мы должны поклониться Первому каналу»

18:04
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Призер Олимпийских игр, хореограф и постановщик Илья Авербух в разговоре с «СЭ» прокомментировал новость о том, что 24 марта Первый канал не будет показывать выступление спортивных пар чемпионата мира по фигурному катанию.

«Мы должны поклониться Первому каналу за тот объем, в котором он показывает фигурное катание. Фигурное катание становится все популярнее во многом благодаря им. Давайте скажем «спасибо» им за то, что они в таком гигантском количестве будут показывать чемпионат мира», — сказал Авербух «СЭ».

Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022. В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.

Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.

(Владимир Пушкарев)

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