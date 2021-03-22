Губерниев объяснил, почему 24 марта вместо ЧМ по фигурному катанию покажут футбол
Известный комменатор Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о показе матча сборной России по футболу вместо соревнований спортивных пар на чемпионате мира по фигурному катанию по Первому каналу 24 марта.
«Кто обладатель телевизионных прав, тот и прав. У них будет интернет вещание, поэтому возразить я ничем не могу. Права у них, они распоряжаются ими как хотят», — рассказал Губерниев «СЭ».
Вместо чемпионата мира по фигурному катанию Первый канал покажет матч сборной России по футболу против сборной Мальты в рамках отбора на ЧМ-2022.
В России правом транслировать чемпионат мира по фигурному катанию обладает только Первый канал.
Мировое первенство пройдет 22-28 марта в Стокгольме.
(Вероника Ротенберг)
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