Траньков рассказал, в каком состоянии Тарасова и Морозов подошли к чемпионату мира
Российский тренер по фигурному катанию Максим Траньков, работающий с парой Евгения Тарасова — Владимир Морозов, рассказал, в какой форме его подопечные подходят к чемпионату мира.
«Нам пришлось немного форсировать, а точнее, корректировать подготовку в связи с тем, что у Морозова возникли небольшие проблемы со здоровьем — он где-то поймал энтеровирус, пропустил несколько тренировок. Но в данный момент и Вова, и Женя находятся в той форме, в которой, в принципе, и должны быть», — сказал Траньков RT.
Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет с 22 по 28 марта в Стокгольме.
Дополнительная информация:
https://russian.rt.com/sport/news/844922-trankov-tarasova-morozov-sostoyanie-chm
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