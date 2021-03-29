Щербакова призналась, что ей было одиноко кататься без зрителей

Российская фигуристка Анна Щербакова рассказала, как она отреагировала на отсутствие зрителей на чемпионате мира в шведском Стокгольме.

«Я очень люблю со зрителями выступать, — сказала Щербакова в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале. — Мне всегда поэтому очень нравятся соревнования, потому что мне как раз зрители придают энергию. Здесь в какие-то моменты немного одиноко было на льду кататься. Обычно чувствуется, что ты катаешься вместе с залом. Но так как для меня это был первый чемпионат мира, то для меня было главное, что он все-таки состоялся. Это затмило все минусы».

На чемпионате мира Щербакова завоевала золотую медаль. Россиянки заняли весь пьедестал почета. Серебро завоевала Елизавета Туктамышева, бронзу — Александра Трусова.