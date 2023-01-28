Губанова — о пути к победе на чемпионате Европы: «Хочется запомниться в фигурном катании»

Анастасия Губанова, ранее выступавшая за Россию, а сейчас соревнующаяся за Грузию, рассказала о первых эмоциях после победы на чемпионате Европы.

— Какой самый крутой момент чемпионата? Это конец программы, когда выполнила все элементы. Было ощущение, что справилась с собой, слезы радости выходили сами собой.

Мне не в первой здесь выступать, очень здесь нравится. Очень приятно и тепло поддерживает публика. Я это чувствую, это помогает катать с радостью. Еще много раз сюда приеду.

Я думаю, что даже в жизни музыка как-то все время рядом со мной. Честно говоря, дома я могу всегда потанцевать, это поднимает настроение. Если говорить о программе, я давно хотела катать под индийскую музыку. Очень рада, что представилась такая возможность. Я правда кайфую, когда катаю.

Конечно, эти соревнования были самыми тяжелыми в сезоне морально. Возможно, именно из-за этого и было тяжело катать. Но рада, что получилось справиться. А такая реакция после проката была от опустошения и радости.

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Какие у меня отношения с Грузией? Мне очень нравится эта страна, очень нравится архитектура, культура, там очень красиво. Перед сезоном я была в Тбилиси, там очень красиво и вкусно. Попробовала много всяких блюд. Я рада представлять эту страну.

Эта медаль много значит для меня. Это плоды моей работы, тренеров, это поддержка семьи, друзей, которые всегда рядом, даже в трудные моменты. Эта медаль — это не только моя заслуга. Хочется сказать близким спасибо, что всегда рядом.

Что бы я сказала 14-летней себе, которая выигрывала медали юниорского «Гран-при» за Россию? Хочется запомниться в этом виде спорта, чтобы меня помнили.

Очень тяжело сегодня было выходить и настраиваться. Но, во-первых, с волнением помогли справиться мои друзья. А также перед выступлением меня смог правильно настроить мой тренер. Очень счастлива, что меня окружают такие люди, — сказала Губанова.

По итогам короткой и произвольной программ фигуристка набрала 199,91 (69,81+130,10) балла.