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Захарова — о ситуации с украинской саблисткой Харлан: «Абсолютно хамское поведение»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Мария Захарова.
Фото Global Look Press

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала «СЭ» отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«Абсолютно хамское поведение, которым характеризуется современная Украина. И так во всем. Приходят туда, что не создавали, все портят, нарушают. А в принципе это глобальное наступление на мировой спорт. Мировой спорт без регламента и правил существовать не может. Это не спорт тогда. Это увлечение или какой-то досуг, но не спорт. Спорт основан на правилах, но мы видим как запад и в частности примкнувшая идеологически Украина пытаются поменять правила и вообще их отменить. Это касается этих бесконечных гендеров, которых они инкорпорируют в соревнованиях. Это касается манипулирования темой допинга, это касается переписывания правил спортивных. Сейчас история с этой украинской саблисткой. Без правил спорта быть не может. Либо вы правила принимаете, либо надо уходить тогда из спорта и создавать свои новые формы и там в них самоутверждаться», — заявила Захарова.

27 июля украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях.

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификации. Она также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

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