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Сегодня, 17:17

Российской саблистке Смирновой угрожают смертью из-за скандала на чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Анна Смирнова.
Фото Global Look Press

Российской саблистке Анне Смирновой и ее семье угрожают смертью после инцидента на чемпионате мира по фехтованию.

Под постами спортсменки в соцсетях большинство комментариев написаны на украинском языке. На данный момент возможность оставлять комментарии под фотографиями отключены.

Ранее украинская саблистка Ольга Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала турнира, который украинка выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента украинка была отстранена от соревнований на 2 месяца.

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