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Поздняков прокомментировал инцидент между украинской и российской саблистками на чемпионате мира

Виктория Кравченко
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Станислав Поздняков.
Фото ФХР.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал отстранение украинской саблистки Ольги Харлан после отказа от рукопожатия с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира.

«Вчерашнее заявление главы МОК после дисквалификации украинской спортсменки, причем в соответствии с правилами Международной федерации фехтования — а FIE — это автономная организация — еще раз наглядно показало всю двуличность так называемых рекомендаций, критериев и параметров. Но, самое главное, вскрыло истинное отношение к происходящему в спортивном мире со стороны головной Олимпийской организации.

Одна спортсменка вместо рукопожатия тычет в другую саблей и за это президент МОК требует проявить к ней чуткость и деликатность. На другую спортсменку, поступившую благородно и по правилам, несмотря на демарш соперницы, в это время начинают сыпаться угрозы жизни и оскорбления, унижающие ее честь и достоинство. Но к ней проявлять чуткость и деликатность поводов МОК не находит», — написал Поздняков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что Смирнова столкнулась с неприемлемым отношением со стороны МОК. Поздняков заявил, что в ближайшее время каждый россиянин может испытать на себе это.

27 июля Харлан отказалась жать руку Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

Из-за этого инцидента Смирновой и ее семье угрожают смертью в соцсетях

Харлан заявила, что кричала от боли, узнав о дисквалификацииОна также заявила, что ее соотечественники никогда не пожмут руки россиянам.

Ранее сообщалось, что украинский фехтовальщик Игорь Рейзлин предоставил медицинскую справку, чтобы не выходить на поединок 1/32 финала с российским спортсменом Вадимом Анохиным на ЧМ.

10 марта конгресс Международной федерации фехтования разрешил спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации в нейтральном статусе.

11 мая стало известно, что FIE не допустила к участию в турнирах 13 российских фехтовальщиков, в том числе олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

«Необходимо проявлять чуткость». МОК требует пересмотра правил после инцидента с Харлан

 
Источник: https://t.me/stanislavpozdnyakov
Станислав Поздняков
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