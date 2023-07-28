Украинская саблистка Харлан о дисквалификации после победы над россиянкой: «Это меня убило, я кричала от боли»

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, какие эмоции испытала после дисквалификации на чемпионате мира по фехтованию.

Олимпийская чемпионка отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала ЧМ, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

«Я не хотела пожимать руку этой спортсменке, я поступала по воле сердца. Когда я узнала, что мне хотят дать дисквалификацию, дать черную карту, это меня убило. Я кричала от боли», — приводит слова РИА «Новости Спорт» со ссылкой на соцсети спортсменки.

В комментарии AFP Харлан заявила, что «украинцы готовы встретиться с россиянами на спортивной арене, но никогда не пожмут им руки».