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Сегодня, 11:31

Украинская фехтовальщица Харлан не стала пожимать руку россиянке Смирновой после поединка на чемпионате мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ольга Харлан (слева) и Анна Смирнова.
Фото AFP

Украинская саблистка Ольга Харлан не стала пожимать руку россиянке Анне Смирновой после поединка на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Перед боем соперницы поприветствовали друг друга касанием сабель. После завершения поединка Смирнова предложила Харлан рукопожатие, но украинка в ответ протянула саблю в сторону россиянки и не согласилась пожать ей руку.

Харлан победила Смирнову со счетом 15-7 и вышла в 1/16 финала в женской одиночной сабле.

После поединка Смирнова осталась на дорожке, затем к ней вышли судьи. Вероятно, россиянка подаст протест из-за отказа Харлан от рукопожатия. По правилам, после завершения поединка спортсмены должны пожать друг другу руки.

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