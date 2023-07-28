Бах пообещал дополнительную квоту на Олимпиаду украинке Харлан, которая отказалась пожимать руку россиянке

Украинская саблистка Ольга Харлан получит дополнительную квоту для участия в Олимпийских игр-2024 в Париже, если не сможет пробиться через квалификацию, сообщает ТАСС со ссылкой на президента Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадима Гутцайта.

Гутцайт опубликовал письмо от главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который заявил, что спортсменке будет предоставлена дополнительная квота, «принимая во внимание эту нестандартную ситуацию».

27 июля украинская Харлан отказалась жать руку российской саблистке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.