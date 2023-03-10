Яна Егорян: «Я счастлива, что Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований!»

Российская фехтовальщица Яна Егорян рассказала, как восприняла новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян на международные турниры.

«Я счастлива, что Международная федерация фехтования допустила россиян до соревнований! Конечно, мы ждали только такого решения. Всегда надеялись на лучший исход. Мы его получили. Так что будем работать и тренироваться. Надеюсь, что отбор пройдет хорошо, и вы все увидите на Олимпиаде», — приводит «Чемпионат» слова Егорян.

Сегодня, 10 марта, прошел внеочередной конгресс Международной федерации фехтования (FIE), на котором за возвращение российских и белорусских спортсменов на международную арену проголосовали 89 делегатов, против — 46. Решение конгресса должно вступить в силу со второй половины апреля этого года.