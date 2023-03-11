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Сегодня, 09:50

Матыцин назвал справедливым и важным решение о допуске российских фехтовальщиков

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Константин Белов
Корреспондент
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Олег Матыцин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международная федерация фехтования (FIE) допустила россиян на международные турниры.

«Международная федерация фехтования справедливо допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных стартах под эгидой FIE.
Это важное решение, которое говорит о тенденции международных федераций вести конструктивную работу в преддверии отборочного сезона в олимпийском цикле. Российские и белорусские спортсмены могут соревноваться с сильнейшими иностранными соперниками и через квалификационные турниры завоевывать право на участие в Олимпийских играх 2024 в Париже. Это важно для сохранения конкурентоспособности и зрелищности в мировом фехтовании.
Наша страна известна сильной школой фехтования и спортсменами-олимпийцами с мировым именем. Уверен, уже в июле на чемпионате мира мы увидим наших фехтовальщиков на пьедестале», — сказал Матыцин «СЭ».

В пятницу, 10 марта на внеочередном конгрессе FIE было принято решение допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнований. За возвращение россиян и белорусов проголосовали 89 делегатов, против — 46.

Решение вступит в силу со второй половины апреля 2023 года.

София Позднякова, Ольга Никитина, Софья Великая и&nbsp;Светлана Шевелева (слева направо). Российских фехтовальщиков вернули на международную арену. Это прорыв!

Олег Матыцин
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