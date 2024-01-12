Фехтовальщик Сергей Бида планирует выступить за сборную США на Олимпиаде в Париже

Серебряный призер Олимпиады в Токио в составе сборной России фехтовальщик Сергей Бида планирует получить гражданство США и выступить за национальную команду на Играх в Париже, сообщает USA Today.

На вопрос о готовности представлять сборную США супруга Бида Виолетта сказала: «Мы готовы».

По данным источника, Олимпийский комитет США направил письмо в Конгресс для ускорения процесса получения гражданства.

Ранее сообщалось, что сбежавшим в США Сергею Биде и его жене Виолетте грозит до 10 лет лишения свободы. 26 декабря МВД России объявило в розыск шпажистов, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны.

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