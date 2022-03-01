Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования

Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012, 2016 и 2021 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.