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Сегодня, 16:31

Усманов приостановил деятельность на посту президента Международной федерации фехтования

Иван Шитик
Корреспондент

Алишер Усманов приостановил исполнение обязанностей президента Международной федерации фехтования (FIE), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу FIE.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012, 2016 и 2021 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.

Источник: https://tass.ru/sport/13917601
Алишер Усманов
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