Умерла олимпийская чемпионка по фехтованию Александра Забелина

Трехкратная олимпийская чемпионка по фехтованию на рапирах Александра Забелина скончалась в возрасте 85 лет, передает пресс-служба общества «Динамо».

«27 марта на 86-м году жизни не стало легенды мирового и отечественного фехтования, первой советской чемпионки мира по фехтованию в личном первенстве, ветерана общества «Динамо» Александры Забелиной. Руководство и сотрудники общества «Динамо», динамовские спортсмены, тренеры и ветераны выражают глубочайшие соболезнования родным и близким Александры Ивановны», — говорится в сообщении.

Забелина является трехкратной олимпийской чемпионкой (1960, 1968, 1972) в командной рапире, девятикратная чемпионка мира, трехкратная обладательница Кубка Европы, 23-кратная чемпионка СССР. Она имела звания заслуженного мастера спорта СССР и заслуженного тренера РСФСР по фехтованию.