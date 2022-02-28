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Сегодня, 11:54

Российские рапиристки завоевали бронзу на Кубке мира в Гвадалахаре

Российские рапиристки стали третьими в командных соревнованиях на этапе Кубка мира. Турнир проходил в мексиканской Гвадалахаре.

В матче за третье место россиянки должны были встретиться с представительницами Франции. Однако француженки отказались от встречи.

Сборную России представляли Марта Мартьянова, Елена Петрова, Александра Сундучкова и Светлана Трипарина.

Победителем турнира стали фехтовальщицы из США. В финале американки одолели сборную Италии со счетом 45-40.

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Российские рапиристы проиграли США в финале на этапе Кубка мира
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