Ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров
15:00
Советский фехтовальщик Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.
Шаров является олимпийским чемпионом 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине он выиграл серебро Олимпиады-1968. Также фехтовальщик пять раз становился чемпионом мира в командной рапире
После окончания спортивной карьеры Шаров работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, тренером сборной России.
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