Ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

Советский фехтовальщик Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Шаров является олимпийским чемпионом 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине он выиграл серебро Олимпиады-1968. Также фехтовальщик пять раз становился чемпионом мира в командной рапире

После окончания спортивной карьеры Шаров работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, тренером сборной России.