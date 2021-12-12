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Ушел из жизни олимпийский чемпион по фехтованию Юрий Шаров

15:00

Советский фехтовальщик Юрий Шаров умер в возрасте 82 лет, сообщает пресс-служба Федерации фехтования России.

Шаров является олимпийским чемпионом 1964 года в командной рапире, в этой же дисциплине он выиграл серебро Олимпиады-1968. Также фехтовальщик пять раз становился чемпионом мира в командной рапире

После окончания спортивной карьеры Шаров работал преподавателем и заведующим кафедрой физкультуры в Саратовском педагогическом институте, тренером сборной России.

Дополнительная информация:

https://www.rusfencing.ru/news_detail.php?ID=2932529

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Анна Горшкова все материалы автора
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