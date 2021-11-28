Матыцин: «Фехтование стало одним из самых популярных видов спорта благодаря Усманову»

Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что фехтование является одним из самых популярных видов спорта в мире благодаря реформам Алишера Усманова.

27 ноября Усманов был переизбран на пост президента FIE, он возглавляет федерацию с 2008 года.

«Поздравляю Алишера Бурхановича Усманова с переизбранием на пост президента международной федерации фехтования! Конгресс FIE единогласно проголосовал за его кандидатуру. Усманов внес неоценимый вклад в развитие мирового и российского спорта, а также олимпийского движения. Он возглавляет FIE с 2008 года, и за это время фехтование благодаря проведенным федерацией реформам стало одним из самых популярных видов спорта в мире. Соревнования стали более зрелищными и традиционно собирают множество болельщиков, как на трибунах, так и у экранов телевизоров. Уверен, что под руководством Алишера Бурхановича международная федерация фехтования добьется еще больших высот», — цитирует Матыцина ТАСС.

Усманов возглавлял Федерацию фехтования России с 2001 по 2009 год, а также Европейскую конфедерацию фехтования с 2005 по 2009 год.