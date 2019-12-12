Софья Великая считает, что решение ВАДА ущемляет чистых спортсменов

Российская спортсменка, олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Софья Великая заявила, что не согласна с вердиктом ВАДА по санкциям в отношении российского спорта.

— Мы, чистые и честные спортсмены, категорически несогласны с решением исполкома WADA, это ущемляет права чистых спортсменов, это дискриминация нас как граждан России, что напрямую противоречит Олимпийской хартии и основным олимпийским ценностям, — цитирует Великую ТАСС. — Мы находимся в самом разгаре тренировочного процесса, безусловно, текущая ситуация и решение WADA серьезно влияют на нас. Мы искренне не понимаем, как в современном мире возможно наказание чистых спортсменов. Объявлено о нейтральном статусе, но что это означает, смогут ли выступать наши команды? Когда будут ответы на эти вопросы? Как будет проходить отбор чистых спортсменов на Игры, будем ли мы знать эти критерии, и не будут ли они меняться в процессе? Эти вопросы звучат от всех спортсменов, мы очень обеспокоены и ждем ответы на них.

9 декабря исполком ВАДА утвердил рекомендации комитета по соответствию и определил санкции для России за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории.

В их числе — 4-летний запрет для России на участие в крупных международных соревнованиях (в том числе Олимпийские игры и чемпионаты мира) и лишение права их принимать, на них не может подниматься флаг РФ.

Российские спортсмены и их персонал могут быть допущены до стартов только в случае доказательства своей непричастности к любым допинговым нарушениям.

Также представители/чиновники российской власти не могут занимать никаких должностей ни в одной организации-подписанте кодекса ВАДА и посещать крупные соревнования.