Софья Великая: «Поняла, что нужно собираться в Париж»
18:49
Российская саблистка, олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, что уже хочет готовиться к следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.
— Ждать вас на следующей Олимпиаде?
— Я думаю, что да. После того как я позвонила родным, я поняла, что нужно собираться в Париж. Не успел закончиться этап этой Олимпиады, а я уже думаю о следующей. Меня вдохновляет поддержка родных и болельщиков.
36-летняя Софья Великая участвовала в четырех Олимпиадах. В ее активе две золотые медали и три серебряные.
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