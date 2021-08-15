Софья Великая: «Поняла, что нужно собираться в Париж»

Российская саблистка, олимпийская чемпионка Софья Великая рассказала, что уже хочет готовиться к следующей Олимпиаде, которая пройдет в Париже в 2024 году.

— Ждать вас на следующей Олимпиаде?

— Я думаю, что да. После того как я позвонила родным, я поняла, что нужно собираться в Париж. Не успел закончиться этап этой Олимпиады, а я уже думаю о следующей. Меня вдохновляет поддержка родных и болельщиков.