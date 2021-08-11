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Более 30 детей отравились на тренировочных сборах по фехтованию в Ростовской области

11:45

Более 30 детей отравились на тренировочных сборах по фехтованию в городе Волгодонске Ростовской области.

9 августа в местные органы поступило сообщение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей в центре загородного отдыха «Донская волна». По итогам проверки были зафиксированы нарушения санитарно-эпидемиологических норм, закона «О защите прав потребителей» и внутриведомственных нормативных актов. В результате нарушений были оказаны опасные для здоровья услуги по организации проживания и питания.

В центре отдыха находилось 119 несовершеннолетних в возрасте от 10 до 16 лет и восемь представителей тренерского состава. Отравилось более 30 детей. Шестерым из них был поставлен диагноз «острый гастроэнтероколит», пятеро были госпитализированы. Местные органы правопорядка проводят расследование в связи с инцидентом.

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