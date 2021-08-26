Российская шпажистка Бойкова завоевала серебро Паралимпиады
14:50
Российская шпажистка Виктория Бойкова завоевала серебро Паралимпиады. В финале она проиграла Тань Шумэй из Китая со счетом 0:3.
Бронзу завоевала Джана Сайсуне из Индонезии, которая в матче за третье место победила китаянку Чжоу Цзинцзин (15:8).
На счету сборной России шесть золотых, пять серебряных и шесть бронзовых наград. Команда занимает третье место в медальном зачете.
На первой строчке располагается команда Китая (7-5-10), на второй — Великобритания (6-7-3).
Токио
Паралимпийские игры
Фехтование на колясках
Женщины
Шпага
Индивидуальное первенство
1. Тань Шумэй (Китая)
2. Виктория Бойкова (Россия)
3. Джана Сайсуне (Индонезия)
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