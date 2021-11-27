Фехтование
Новости
Олимпиада
Новости   //    Фехтование

Путин поздравил Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования

18:22
Теги:

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования.

«Такая безоговорочная, единодушная поддержка участников Конгресса FIE — яркое, убедительное свидетельство Вашей многолетней плодотворной работы на этом ответственном посту, достойная оценка Ваших организаторских качеств, опыта, значимого личного вклада в развитие спорта, олимпийского движения.

Убежден, что и впредь с присущей Вам энергией и настойчивостью Вы будете успешно решать задачи, стоящие перед FIE, способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере спорта.

Желаю Вам здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.

Дополнительная информация:

http://kremlin.ru/events/president/letters/67213

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора
Читайте также
Воевал, пять раз бежал из ГУЛАГа, спас рукопись, удостоенную Нобелевской премии. История отца советской тяжелой атлетики
Приглашенные в «красную зону» антиваксеры отказались надевать маски