Путин поздравил Усманова с переизбранием на пост президента Международной федерации фехтования

Президент РФ Владимир Путин поздравил Алишера Усманова с переизбранием на должность президента Международной федерации фехтования.

«Такая безоговорочная, единодушная поддержка участников Конгресса FIE — яркое, убедительное свидетельство Вашей многолетней плодотворной работы на этом ответственном посту, достойная оценка Ваших организаторских качеств, опыта, значимого личного вклада в развитие спорта, олимпийского движения.

Убежден, что и впредь с присущей Вам энергией и настойчивостью Вы будете успешно решать задачи, стоящие перед FIE, способствовать укреплению международного сотрудничества в сфере спорта.

Желаю Вам здоровья, воплощения в жизнь намеченных планов и всего самого доброго», — говорится в телеграмме на сайте Кремля.

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.