Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования
18:10
Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост, сообщает ТАСС.
«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи, — сказал Усманов. — Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин».
Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.
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