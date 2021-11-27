Алишер Усманов переизбран на пост президента Международной федерации фехтования

Президент Международной федерации фехтования (FIE) Алишер Усманов переизбран на свой пост, сообщает ТАСС.

«Для меня большая честь быть переизбранным на пост президента FIE при поддержке нашей международной фехтовальной семьи, — сказал Усманов. — Фехтование как глобальный вид спорта сегодня сильнее, чем когда-либо. Наши программы поддержки во всем мире способствовали его динамичному развитию и росту его популярности как одной из основных олимпийских дисциплин».

Усманов возглавляет FIE с 2008 года, был переизбран в 2012 и 2016 годах. С 2001 по 2009 год он возглавлял Федерацию фехтования России, а с 2005 по 2009 год — Европейскую конфедерацию фехтования.