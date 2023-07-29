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Сегодня, 17:45

Валуев о ситуации с Харлан: «Выборочная дипломатия — это современный МОК»

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Депутат Госдумы РФ Николай Валуев прокомментировал «СЭ» отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан и ее автоматическую квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Хватит уже удивляться действиям МОК. Ублюдочная деятельность в отношении наших спортсменов и выборочная дипломатия — все это современный МОК», — сказал Валуев «СЭ».

Ольга Харлан. Украинку Харлан пригласили на Олимпиаду в обход квалификации после скандала с россиянкой

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля стало известно, что Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что FIE изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Позднее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.

Николай Валуев
МОК
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