Горохова назвала хамством поведение украинской саблистки Харлан в поединке с россиянкой Смирновой

Трехкратная олимпийская чемпионка в фехтовании Галина Горохова назвала хамством поведение украинской саблистки Ольги Харлан в поединке с россиянкой Анной Смирновой на чемпионате мира-2023 в Милане (Италия).

Харлан отказалась жать руку Смирновой после победы со счетом 15:7 в 1/32 финала чемпионата мира. После этого украинка была дисквалифицирована и не смогла продолжить выступления в одиночных соревнованиях. Позднее Международная федерация фехтования (FIE) отменила дисквалификацию Харлан и разрешила ей продолжить участие в чемпионате мира, благодаря чему она может принимать участие в командных соревнованиях.

«Со стороны украинской спортсменки было продуманное хамство. Решение остановить движение соперницы саблей не могло возникнуть мгновенно, наверняка все это было продумано заранее. Но спорт есть спорт, пусть она дома переносит свое состояние на окружающих, на дорожке этого делать не надо. Тем более что основных наших фехтовальщиц на чемпионат мира не допустили, туда мы приехали не первым составом. Наша девушка вообще из юношеской сборной, она впервые участвует в такого рода соревнованиях», — приводит ТАСС слова Гороховой.

28 июля президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.

29 июля стало известно, что FIE изменила регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.