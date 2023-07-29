Колобков назвал постыдной слабостью отмену обязательного рукопожатия фехтовальщиков

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал отмену дисквалификации украинской саблистки Ольги Харлан и ее автоматическую квалификацию на Олимпийские игры в Париже.

«Мне стыдно за Международную федерацию фехтования (FIE), она всему миру показала свою слабость, не сумев ответить на вызовы, с которыми столкнулась. Оснований менять правила не было никаких, у нашего вида спорта есть традиции, и рукопожатие считается необходимым элементом окончания фехтовального поединка. Оказалось, что правила можно менять постфактум, что можно не пожимать руку сопернику», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Также он заявил, что такие решения могут привести к нехорошим последствиям для всего спорта и фехтования в частности. Колобков считает, что если спортсмен не хочет соблюдать правила, то пусть не соревнуется.

27 июля Харлан отказалась жать руку россиянке Анне Смирновой после поединка 1/32 финала чемпионата мира, который выиграла со счетом 15:7. По правилам, соперники обязаны пожать друг другу руки после поединка, отказавшемуся от этого грозит дисквалификация. После инцидента Харлан была отстранена от соревнований на 2 месяца.

28 июля FIE отменила дисквалификацию Харлан. Позднее сообщалось, что организация изменит регламент проведения поединков на чемпионате мира-2023 — традиционное рукопожатие по окончании поединка будет разрешено заменять приветствием на расстоянии.

Также президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах пообещал Харлан дополнительную квоту для участия в Олимпиаде-2024 в случае, если спортсменка не сможет пробиться на Игры в Париже через квалификацию.