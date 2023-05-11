Колобков: «Международным федерациям не хватает здравого смысла на принятие решений в интересах их видов спорта»

Олимпийский чемпион по фехтованию Павел Колобков заявил, что Международным федерациям не хватает здравого смысла, чтобы принимать решения на благо их видов спорта.

«Верил в разум людей, которых я знаю, — наших иностранных коллег и друзей. Все-таки еще верил в некие партнерские, дружеские отношения, понимание ответственности за развитие вида спорта, которому мы отдали всю жизнь. Думаю, судя по тому, как ведут себя большинство федераций, у них, к сожалению, не хватает ни решимости, ни здравого смысла на принятие решений в интересах их видов. Надо помнить, это лишь рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК), а значит федерации самостоятельны в принятии своих решений», — приводит ТАСС слова Колобкова.

11 мая стало известно о том, что Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок из России Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.