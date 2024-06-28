Фехтование
Новости
Олимпиада
Главная
Фехтование

Сегодня, 05:13

Мартьянова: «Очень благодарна врачам «Рубина» за то, что все обошлось без операции»

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Фехтовальщица Марта Мартьянова рассказала о последствиях травмы связок, полученной на Олимпийских играх в Токио.

«Пять месяцев восстанавливалась. Мне помог футбольный клуб «Рубин». Там работали врачи, которые сказали, что можно попробовать обойтись без операции, консервативным лечением. И пять месяцев я с ними постоянно занималась. Они разрабатывали мою ногу. И я им очень благодарна за то, что все обошлось без операции.

У меня первый тренер Елена Александровна Прохорова. Ее муж работал в «Рубине». Он спросил, можно ли привести Марту. В клубе сказали, что можно», – цитируют «Известия» Мартьянову.

Источник: https://iz.ru/1719172/aleksei-fomin/fk-rubin-pomog-vosstanovitsia-posle-travmy-v-finale-olimpiady
Фехтование
ФК Рубин (Казань)
Марта Мартьянова
0
Читайте также
Дрейк проиграл 500 тысяч долларов ставкой на «Эдмонтон» в Кубке Стэнли
Биография Елены Весниной: жизнь и карьера олимпийской чемпионки и победительницы турниров «Большого шлема»
В Следственном комитете объяснили слова Бастрыкина о «Государственной дуре»
Первый хет-трик России на ЧМ, тюрьма в Штатах и внезапная смерть. Ушел один из самых преданных хоккеистов 1990-х
Британский аналитик сообщил о рекордных суточных потерях в ВСУ
Верховный суд Дагестана назвал организатором устроившей теракты группы сына Омарова
Популярное видео
Набоков — путь в КХЛ: детство в Каслях и тренировки на улице
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Парагвай: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Уругвай — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки
США — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Мексика — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Венесуэла: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Ак Барс» вернул Яруллина, Морозов остается в «Спартаке»
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 7
Шипачев переезжает в Минск и кошмарные зарплаты судей
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михеева могут обменять, Кубок Гагарина в Зеленограде
«Эдмонтон» — «Флорида»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Шалунов заключил новый контракт с «Локомотивом»
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Неожиданное объявление о Романе Ротенберге и СКА
«Флорида» — «Эдмонтон»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Журова считает, что украинских атлетов нужно штрафовать за отказ пожимать руки россиянам

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости