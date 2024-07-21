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Олимпийская чемпионка Великая рассказала, как обходит суеверия в спорте

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Двукратная олимпийская чемпионка Софья Великая заявила, что не верит в суеверия в спорте.

«Не возвращаться домой, если что-то забыл, черную кошку объезжаешь 150 раз, чтобы не попасть на нее, а она все равно перебежит тебе дорогу. Я думаю, такого рода какие-то были [суеверия]. Если ты вернулся — показать язык в зеркало, что-то такое.

Вы знаете, вот эти все суеверия я переступала — я надевала новую форму, использовала какие-то вещи, которые считали, что нельзя использовать. Экспериментировала, проверяла и понимала, что все у нас в голове. И как мы представим картинку — так она и будет», — приводит слова Великой ТАСС.

Великая — двукратная олимпийская чемпионка (2016, 2020), восьмикратная чемпионка мира и 14-кратная чемпионка Европы. Она была знаменосцем сборной России на церемонии открытия Игр в Токио.

Источник: ТАСС
Софья Великая
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