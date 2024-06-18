Егорян — об отказе украинки от рукопожатия с россиянкой: «Формально нарушений нет»

Двукратная олимпийская чемпионка Яна Егорян прокомментировала для «СЭ» инцидент с украинской фехтовальщицей Еленой Кривицкой, которая отказалась пожимать руку выступающей за Грузию россиянке Майе Гучмазовой.

«У нас в саблях есть девочки, которые раньше выступали за нас, а теперь за другую страну, и там никаких проблем с рукопожатием нет. По правилам международной федерации фехтования спортсмены не обязаны пожимать друг другу руки. Насколько мне известно, это правило изменили. Поэтому формально никаких нарушений нет. Мне вообще без разницы, что там происходит», — сказала Егорян «СЭ».

После окончания поединка Кривицкая ушла, не пожав руку сопернице. Гучмазова эмоционально отреагировала на поведение украинки, но та не вернулась.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.