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Журова считает, что украинских атлетов нужно штрафовать за отказ пожимать руки россиянам

Ана Горшкова
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что украинских спортсменов нужно штрафовать за отказ пожимать руку россиянам, либо необходимо отменить исторически сложившееся правило.

Украинская фехтовальщица Елена Кривицкая отказалась пожимать руку представительнице Грузии Майе Гучмазовой после поединка на чемпионате Европы. Гучмазова является уроженкой Владикавказа, Кривицкая родилась в Ярославской области.

«Украинские спортсмены доиграются, — цитирует Журову ТАСС. — Скорее всего, придется отменять правило рукопожатий, которое сложилось исторически. Одна страна переворачивает этические нормы, которые формировались столетиями. Ради них и для них теперь надо эти правила отменять. Это не спортсмены виноваты: если она пожмет руку россиянке, то в ее стране ее загнобят. Но как они жмут друг другу руки тогда? Теперь надо или отменять правило, либо вводить жесткие меры за нарушение этических норм — штрафы и дисквалификации».

Источник: ТАСС
Фехтование
Светлана Журова
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Фехтовальщица Гучмазова предложила отправиться на фронт украинке, отказавшейся пожимать ей руку

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