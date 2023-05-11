Фехтование
Новости
Олимпиада
Игры
Главная
Фехтование

Сегодня, 12:27

Губерниев призвал не относиться серьезно к допускам федераций: «Не надо надеяться на авось»

Дарья Алексеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Дмитрий Губерниев.
Фото Павел Бедняков.

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» недопуск российских фехтовальщиц к международным соревнованиям.

«Не понимаю, почему у нас люди решили, что если нас допускает федерация, то мы где-то будем выступать. Никто нас допускать не будет. На бумаге допускают, потом миллион ограничений. Спортсмены, связанные с силовым блоком, выступать нигде не могут. Плюс, отсутствие визовой поддержки стран, бойкоты со стороны этих стран. Никто никуда и не едет. Представляете, лыжников допустят до соревнований. А дальше? Дальше соревнования проходят в Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии. Туда никто не поедет. Что будет обозначать допуск? Ничего.

Расслабляемся. По-прежнему проводим соревнования в России. Пропускаем не две олимпиады, а четыре. Две летних, две зимних. Потом новое поколение сможет выступать? Шанс выступать есть только у молодежи, у совсем-совсем юных, которые будут расти, которые не будут связаны с теми или иными спортивными обществами. Но в конечном счете и у них будут большие проблемы. Поэтому соревнования надо проводить сейчас внутри России. Не надо надеяться на авось. Не надо надеяться, что произойдет чудо и кого-то куда-то допустят. Никого никуда не допустят. Даже, если федерации будут принимать решение о допуске, это будет решение на бумаге, не будет касаться большинства людей в сборной. Не надо серьезно относиться к допускам федераций", — сказал Губерниев «СЭ».

11 мая Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.

Дмитрий Губерниев
1
2
Читайте также
Чемпионат мира по хоккею-2023: путеводитель по турниру и почему не будет России
Холанн близок к «Золотому мячу». Позиции Месси пошатнулись
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Новый контракт Родиона Амирова
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Ничушкина оставят в «Колорадо» несмотря на скандал
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Белорусы КХЛ становятся долларовыми миллионерами
«Эдмонтон» — «Вегас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Травма Самсонова, возвращение Кочеткова, запрещенные агенты
«Сиэтл» — «Даллас»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Флорида» — «Торонто»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Нью-Джерси» — «Каролина»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Металлург» вернул своего вратаря из Финляндии
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Разин не смог забрать в «Магнитку» лидера «Северстали»
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Воронков решил уехать в НХЛ
«Даллас» — «Сиэтл»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Торонто» — «Флорида»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Два новых главных тренера в КХЛ
«Вегас» — «Эдмонтон»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
«Каролина» — «Нью-Джерси»: видеообзор, второй раунд Кубка Стэнли
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Роднина заявила, что Великую, Егорян и Позднякову не допустили до турниров из-за принадлежности к ЦСКА

Колобков: «Международным федерациям не хватает здравого смысла на принятие решений в интересах их видов спорта»
Новости
RSS RSS
Все новости