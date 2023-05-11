Губерниев призвал не относиться серьезно к допускам федераций: «Не надо надеяться на авось»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал корреспонденту «СЭ» недопуск российских фехтовальщиц к международным соревнованиям.

«Не понимаю, почему у нас люди решили, что если нас допускает федерация, то мы где-то будем выступать. Никто нас допускать не будет. На бумаге допускают, потом миллион ограничений. Спортсмены, связанные с силовым блоком, выступать нигде не могут. Плюс, отсутствие визовой поддержки стран, бойкоты со стороны этих стран. Никто никуда и не едет. Представляете, лыжников допустят до соревнований. А дальше? Дальше соревнования проходят в Финляндии, Швеции, Норвегии, Франции, Германии. Туда никто не поедет. Что будет обозначать допуск? Ничего.

Расслабляемся. По-прежнему проводим соревнования в России. Пропускаем не две олимпиады, а четыре. Две летних, две зимних. Потом новое поколение сможет выступать? Шанс выступать есть только у молодежи, у совсем-совсем юных, которые будут расти, которые не будут связаны с теми или иными спортивными обществами. Но в конечном счете и у них будут большие проблемы. Поэтому соревнования надо проводить сейчас внутри России. Не надо надеяться на авось. Не надо надеяться, что произойдет чудо и кого-то куда-то допустят. Никого никуда не допустят. Даже, если федерации будут принимать решение о допуске, это будет решение на бумаге, не будет касаться большинства людей в сборной. Не надо серьезно относиться к допускам федераций", — сказал Губерниев «СЭ».

11 мая Международная федерация фехтования (FIE) не допустила к участию в турнирах олимпийских чемпионок Софью Великую, Софию Позднякову и Яну Егорян.