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Валуев — об отказе украинки пожимать руку россиянке, выступающей за Грузию: «Повод убедиться в правоте Родины»

Сергей Жуков
корреспондент
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Депутат Госдумы Николай Валуев в разговоре с «СЭ» прокомментировал отказ украинской фехтовальщицы Елены Кривицкой пожимать руку выступающей за Грузию россиянке Майе Гучмазовой.

«Миллионный раз объясняю: отменяют не только Россию. Отменить хотят народ, соответственно, и уничтожить. Никого не поругают, не пожурят даже. Ну а нашим, что думали сменой гражданства решить вопрос, повод убедиться в правоте Родины. Сейчас посмотрим реакцию официальной грузинской федерации», — сказал Валуев «СЭ».

Инцидент случился после их поединка на чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в Базеле (Швейцария). Схватка закончилась победой украинки — 15:9.

После окончания поединка Кривицкая ушла, не пожав руку сопернице. Гучмазова эмоционально отреагировала на поведение Кривицкой, но та не вернулась для рукопожатия.

Гучмазова родилась во Владикавказе. Она выступает за сборную Грузии с 2017 года.

Николай Валуев
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